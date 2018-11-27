Парубій та Столтенберг обговорили умови вступу України до НАТО

Фото: спікер Ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зокрема, сторони обговорили впровадження реформ в Україні, необхідних для вступу до НАТО

Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Брюсселі обговорювалось питання реформ, які необхідно провести в Україні для вступу країни в альянс. Про це голова ВР повідомив журналістам у Брюсселі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, було проведено більш детальний аналіз необхідних для вступу реформ.

"Звичайно, ми говорили з генсеком НАТО і про реформи. Зокрема, про імплементацію закону "Про нацбезпеку", і провели більш детальний аналіз тих реформ, які Україна має зробити для того, щоб чим швидше ми змогли вийти на певний етап вступу у НАТО. Чи то ПДЧ (план дій щодо членства, - ред.), чи безпосередньо вступ у НАТО", - заявив голова парламенту.

Він підкреслив, що Україна чекає на чіткі сигнали щодо вступу в НАТО.

"Але, власне, я наголосив, що Україна чекає твердих сигналів по вступу України в НАТО. А змінами до Конституції ми публічно визначили це як головний зовнішньо-політичний аспект нашої держави", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше глава держави Петро Порошенко заявив, що РФ не має права вето на вступ України в НАТО і Євросоюз.

Президент також додав, що приєднання до ЄС і НАТО є дуже амбітним завданням, виконати яке непросто. Тому, за його словами, було б неправильним обіцяти конкретні терміни.

РБК-Україна також писало, що, за словами Порошенка, жодна держава, яка не є членом НАТО, не має сьогодні таких близьких відносин з альянсом, як Україна.

Підкреслимо, 22 листопада Верховна рада України схвалила першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.