Порошенко: Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО и ЕС

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко подчеркнул, что присоединение к ЕС и НАТО - это суверенное право Украины как страны

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация не имеет права вето на вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, присоединение к Еевросоюзу и НАТО является очень амбициозной задачей, выполнить которую непросто. Поэтому, по его словам, было бы неправильным обещать конкретные сроки.

"Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский союз. Это - суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем", - заявил он.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Отметим, по словам Порошенко, если бы Украина была членом НАТО, то Российская Федерация никогда не решилась бы аннексировать Крым и вторгаться на Донбасс.

Порошенко также подчеркнул важность скорейшего рассмотрения конституционных изменений по закреплению евроатлантического курса Украины.