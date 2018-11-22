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Порошенко: Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО и ЕС

Новости » Политика    22.11.2018 - 18:10
Порошенко: Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО и ЕС
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко подчеркнул, что присоединение к ЕС и НАТО - это суверенное право Украины как страны

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация не имеет права вето на вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, присоединение к Еевросоюзу и НАТО является очень амбициозной задачей, выполнить которую непросто. Поэтому, по его словам, было бы неправильным обещать конкретные сроки.

"Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский союз. Это - суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем", - заявил он.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Отметим, по словам Порошенко, если бы Украина была членом НАТО, то Российская Федерация никогда не решилась бы аннексировать Крым и вторгаться на Донбасс.

Порошенко также подчеркнул важность скорейшего рассмотрения конституционных изменений по закреплению евроатлантического курса Украины.

У Украины самые близкие отношения с НАТО среди стран, которые не являются членом альянса, - Порошенко Порошенко: если бы Украина была членом НАТО - РФ никогда не решилась бы аннексировать Крым
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