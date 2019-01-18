Парубий рассказал, сколько положительных решений приняла Рада в течение 9-й сессии

Фото: спикер Рады Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, Рада приняла 75 законов в целом

В течение девятой сессии Верховная рада приняла 140 положительных решений. Об этом сообщил глава Рады Андрей Парубий во время закрытия 9-й сессии, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 75 законов были приняты в целом.

"Во время сессии было принято 140 положительных решений. Из них 75 законов принято в целом, включая и только что подписанный мной закон (о переходе церковных общин в ПЦУ, - ред.). Приняты в первом чтении - 20 законопроектов и 45 постановлений Верховной рады. Это просто цифры, но за каждым из этих законов стоят судьбы людей и судьба государства", - заявил Парубий.

Напомним, сегодня Парубий подписал законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица". Документом устанавливается процедура перехода церковных общин в Православную церковь Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий заявил, что для украинского парламента 2018 год был сложным в связи с множеством вызовов и прогнозов о проведении досрочных выборов.

Добавим также, комитеты Верховной рады в течение девятой сессии восьмого созыва рассмотрели 364 законопроекта. Из рассмотренных законов Рада приняла 71 проект закона, то есть 20%. При этом 210 рассмотренных в комитетах проектов, или 58%, отклонили и сняли с рассмотрения.