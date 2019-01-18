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Парубий подписал закон о переходе общин в ПЦУ

Новости » Политика    18.01.2019 - 13:12
Парубий подписал закон о переходе общин в ПЦУ
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон теперь может подписать президент

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица". Документом устанавливается процедура перехода церковных общин в Православную церковь Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что до этого Рада разблокировала подписание законопроекта №4128-д. Так, за постановления об отмене результатов голосования за документ проголосовали только 33, 26, 27 и 24 нардепа при 226 минимально необходимых.

Благодаря этому Парубий смог подписать закон.

"И это дает мне право сейчас публично при вас подписать законопроект, что я торжественно и делаю… Закон подписан", - подчеркнул глава ВР.

Так, документ теперь может подписать и глава государства Петр Порошенко.

Напомним, в четверг Рада поддержала доработанный законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 229 нардепов.

РБК-Украина также писало, что глава ВР Андрей Парубий заявил, что до подписания этого закона Рада должна рассмотреть постановления об отмене закона.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие Верховной радой Украины закона о переходе церковных приходов в Православную церковь Украины.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Андрей ПарубийцерковьТомосПЦУ
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