Парубій розповів, скільки позитивних рішень ухвалила Рада протягом 9-ї сесії

Фото: спікер Ради Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, Рада прийняла 75 законів у цілому

Протягом дев'ятої сесії Верховна рада ухвалила 140 позитивних рішень. Про це повідомив голова Ради Андрій Парубій під час закриття 9-ї сесії, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 75 законів було прийнято в цілому.

"Під час сесії було прийнято 140 позитивних рішень. З них 75 законів прийнято в цілому, включаючи і щойно підписаний мною закон (про перехід церковних громад до ПЦУ, - ред.). Прийнято в першому читанні - 20 законопроектів і 45 постанов Верховної ради. Це просто цифри, але за кожним з цих законів стоять долі людей і доля держави", - заявив Парубій.

Нагадаємо, сьогодні Парубій підписав законопроект №4128-д "Про внесення змін до деяких законів про підпорядкованість релігійних організацій та процедуру їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи". Документом встановлюється процедура переходу церковних громад у Православну церкву України.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій заявив, що для українського парламенту 2018 рік був складним у зв'язку з великою кількістю викликів і прогнозів про проведення дострокових виборів.

Додамо також, комітети Верховної Ради протягом дев'ятої сесії восьмого скликання розглянули 364 законопроекти. З розглянутих законів Рада прийняла 71 проект закону, тобто 20%. При цьому 210 розглянутих у комітетах проектів, або 58%, відхилили і зняли з розгляду.