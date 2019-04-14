Парубий рассказал о работе Рады после выборов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам спикера, парламент и правительство будут работать до конца октября

Спикер Верховной рады Андрей Парубий рассказал, как будет работать парламент и Кабинет министров после президентских выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Парубия телеканалу "Украина".

Как сообщил Парубий, правительство и Верховная рада независимо от результатов президентских выборов будет работать над программой экономики и повышение социальных стандартов.

"Одна - это программа экономических законов, и одна – это программа законов, необходимых для выполнения соглашения об ассоциации. Мы определили только перечень законопроектов, а также определили их последовательность", - рассказал он.

Спикер отметил, что как Рада так и Кабмин продолжат работать до конца октября.

"Парламент продолжит работать, правительство продолжит работать до конца октября. Мы имеем четко разработанный план развития экономики и поднятия социальных стандартов для украинцев. И украинский парламент, и украинское правительство будет над этой программой работать, независимо от того, как пройдут президентские выборы. И никто не сможет помешать парламенту провести этот пакет реформ", - заявил Парубий.

Напомним, сегодня, 14 апреля, во время дебатов на НСК "Олимпийский" действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит никаких конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента.

Позже в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что не планируют досрочно прекращать полномочия Верховной рады в случае победы на выборах.