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У Зеленского прокомментировали возможный роспуск Рады

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 18:16
У Зеленского прокомментировали возможный роспуск Рады
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В штабе утверждают, что будут действовать исключительно в рамках закона

Спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о возможном роспуске Верховной рады в случае победы Зеленского на выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Разумкова, в случае победы, Зеленский будет действовать исключительно в рамках закона и в интересах общества.

"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не будет выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне трудно сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - заявил спикер штаба Зеленского.

Кроме того, Разумков отметил, что в таких вопросах необходимо исходить не только из политической целесообразности, но и из законности принятия подобных решений.

"Не только из политической целесообразности, а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти чисто по закону и в интересах общества. И я думаю, что пока это рано обсуждать", - добавил он.

Напомним, сегодня, 14 апреля, во время дебатов на НСК "Олимпийский" действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит никаких конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента.

"Я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", - отметил президент.

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