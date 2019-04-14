Порошенко заявил об отсутствии оснований для роспуска Рады

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По словам Порошенко, сейчас нет конституционных оснований для роспуска Рады

Действующий президент Украины и кандидат на выборах 2019 Петр Порошенко прокомментировал возможность досрочного прекращения полномочий Верховной рады. Об этом он заявил на дебатах на НСК "Олимпийский", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, в настоящее время никаких конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента нет.

"Я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", - отметил президент.

Также Порошенко заявил, что не верит ни в какие "теории заговора" или "мятежи" в парламенте.

"Если есть теории заговора, мятежа, я в них не верю. И это совершенно безотносительно к моему отношение к парламенту", - добавил он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что парламент в течение своей каденции поддерживал предложения президента и реализовывал реформы.

"Я считаю, что на сегодняшний день Верховная рада этого созыва сделала огромные шаги в поддержку предложений президента, реализацию процесса реформ", - отметил президент.

Напомним, что сегодня, 14 апреля, президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", где были запланированы дебаты с Владимиром Зеленским. Однако Зеленский на дебаты не явился.

Как писало РБК-Украина, Порошенко заявил, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019 он будет уважать выбор народа.

"Его приглашали для того, чтобы он хоть что-то рассказал...как он видит продолжение курса реформ Петра Порошенко, если он, не дай Бог, будет избран. Но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать", - заявил он.

На НСК "Олимпийский" президент также заявил, что уволил первого заместителя главы внешней разведки Сергея Семочко, которого заподозрили в государственной измене.