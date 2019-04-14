Парубій розповів про роботу Ради після виборів

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами спікера, парламент та уряд працюватимуть до кінця жовтня

Спікер Верховної ради Андрій Парубій розповів як працюватиме парламент та Кабінет міністрів після президентських виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Парубія телеканалу "Україна".

Як повідомив Парубій, уряд та Верховна рада незалежно від результатів президентських виборів буде працювати над програмою економіки та підвищення соціальних стандартів.

"Одна - це програма економічних законів, і одна – це програма законів, необхідних для виконання угоди про асоціацію. Ми визначили тільки перелік законопроектів, а також визначили їхню послідовність", - розповів він.

Спікер зазначив, що як Рада так і Кабмін продовжать працювати до кінця жовтня.

"Парламент продовжить працювати, уряд продовжить працювати до кінця жовтня. Ми маємо чітко розроблений план розвитку економіки і підняття соціальних стандартів для українців. І український парламент, і український уряд буде над цією програмою працювати, незалежно від того, як відбудуться президентські вибори. І ніхто не зможе перешкодити парламенту провести цей пакет реформ", - заявив Парубій.

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, під час дебатів на НСК "Олімпійський" чинний президент України Петро Порошенко заявив, що не бачить жодних конституційних підстав для дострокового припинення повноважень українського парламенту.

Пізніше у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили, що не планують достроково припиняти повноваження Верховної ради в разі перемоги на виборах.