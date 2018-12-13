Парубий призывает правительство Южной Кореи ввести безвиз с Украиной

Фото: встреча Андрея Парубия и Ли Нак-Йона (rada.gov.ua)

Кроме того, спикер ВР обозначил приоритетные сферы сотрудничества между Украиной и Южной Кореей

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал премьер-министра Южной Кореи Ли Нак-Йона ввести безвизовый режим между Кореей и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

Так, 13 мая в рамках официального визита Парубий провел встречу с Ли Нак-Йоном.

В частности, спикер Рады отметил, что несмотря на отпор российской военной агрессии Украина проводит реформы почти во всех сферах жизни.

"Реформы в Украине открывают большие возможности для сотрудничества между Украиной и Кореей", - сказал он.

Парубий отметил, что IT- сектор, аграрный сектор и космическая отрасль являются приоритетными сферами сотрудничества между Украиной и Южной Кореей.

"Украина может стать путем и посредником для выхода Кореи на европейские рынки", - подчеркнул председатель Рады.

Учитывая перспективы сотрудничества, Парубий призвал снять все барьеры.

"По словам председателя Верховной рады, на этом пути Украине и Корее нужно снимать все барьеры, поэтому он призвал премьер-министра республики Корея отменить визы для поездок граждан Украины в Корею", - говорится в сообщении.

Кроме того, спикер ВР пригласил главу южнокорейского правительства посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, ранее Парубий призвал главу парламента Южной Кореи и корейских парламентариев ввести безвизовый режим с Украиной.

РБК-Украина также сообщало, что Парубий анонсировал переговоры представителей парламентов Украины и Южной Кореи о безвизовом режиме между странами.

Добавим, Парубий во время встречи с Ли Нак-Йоном призвал Южную Корею поддержать на Генеральной ассамблее ООН резолюцию ООН по милитаризации Крыма, Севастополя и Азовского моря.