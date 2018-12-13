Парубій закликає уряд Південної Кореї запровадити безвіз з Україною

Фото: зустріч Андрія Парубія і Лі Нак-Йона (rada.gov.ua)

Крім того, спікер ВР окреслив пріоритетні сфери співпраці між Україною та Південною Кореєю

Голова Верховної ради України Андрій Парубій закликав прем’єр-міністра Південної Кореї Лі Нак-Йона запровадити безвізовий режим між Кореєю і Україною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради.

Так, 13 грудня у рамках офіційного візиту Парубій провів зустріч з Лі Нак-Йоном.

Зокрема, спікер Ради відзначив, що попри відсіч російської військової агресії Україна проводить реформи майже у всіх сферах життя.

"Реформи в Україні відкривають великі можливості для співпраці між Україною та Кореєю", - сказав він.

Парубій зазначив, що IT- сектор, аграрний сектор та космічна галузь є пріоритетними сферами співпраці між Україною та Південною Кореєю.

"Україна може стати шляхом і посередником для виходу Кореї на європейські ринки", - підкреслив голова Ради.

Зважаючи на перспективи співпраці, Парубій закликав зняти усі бар'єри.

"За словами Голови Верховної ради, на цьому шляху Україні і Кореї потрібно знімати усі бар’єри, відтак він закликав прем’єр-міністра республіки Корея скасувати візи для поїздок громадян України до Кореї", - сказано у повідомленні.

Крім того, спікер ВР запросив голову південнокорейського уряду відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, раніше Парубій закликав голову парламенту Південної Кореї і корейських парламентарів ввести безвізовий режим з Україною.

РБК-Україна також повідомляло, що Парубій анонсував переговори представників парламентів України і Південної Кореї щодо безвізового режиму між країнами.

Додамо, Парубій під час зустрічі з Лі Нак-Йоном закликав Південну Корею підтримати на Генеральній асамблеї ООН резолюцію ООН по мілітаризації Криму, Севастополя і Азовського моря.