Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Резолюцию ООН по Крыму рассмотрят 17 декабря

Глава украинского парламента Андрей Парубий призвал Южную Корею поддержать резолюцию ООН о милитаризации Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Парубия.

Как отмечается, находясь в Южной Корее Парубий провел встречу с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак-Йона, в ходе которой глава ВРУ призвал, чтобы Южная Корея поддержала на Генеральной ассамблее ООН резолюцию ООН по милитаризации Крыма, Севастополя и Азовского моря.

По словам Парубия, резолюцию подготовили около сорока стран, среди которых США и Австралия, ее будут рассматривать 17 декабря 2018 года.

"После российской агрессии в Азовском море это особенно для нас актуально. И поэтому мы начали разговор с вопроса безопасности, а потом уже перешли на экономику", - сказал Парубий.

Кроме того, в ходе встречи Парубия с премьером Южной Кореи обсуждались ключевые направления сотрудничества между Украиной и Южной Кореей, в частности, IT-сфера и развитие сотрудничества в аграрном секторе, вопрос отмены виз для украинских граждан. Парубий отметил, что отмена визового режима была бы справедливым и большим стимулом для улучшения отношений между странами.

"Будем ожидать результаты, будем ожидать приятные новости по тем вопросам, которые были подняты на встрече", - сказал Парубий, добавив, что премьер-министр Южной Кореи выразил решительную поддержку Украине, и развитию двустороннего сотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, новая резолюция о милитаризации аннексированного Россией Крыма содержит более острые сигналы в адрес России, чем все предыдущие.

Отметим, в Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 30 государств присоединились к совместному заявлению относительно оккупированного Крыма в поддержку Украины.