Парубий призвал парламент Южной Кореи ввести безвиз с Украиной

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спикер ВР заверил, что не существует никакой нелегальной миграции из Украины в Южную Корею

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал председателя парламента Южной Кореи и корейских парламентариев ввести безвизовый режим с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

Парубий подчеркнул, что жители Южной Кореи могут посещать Украину без виз уже 12 лет.

"Андрей Парубий призвал председателя парламента Кореи и корейских парламентариев ввести безвизовый режим с Украиной, ссылаясь на тот факт, что "уже двенадцать лет корейские граждане могут посещать Украину без виз", - говорится в сообщении.

Кроме того, спикер ВР заверил, что не существует никакой угрозы нелегальной миграции из Украины в Корею, ведь уже полтора года действует безвизовый режим между Украиной и ЕС, и ни одна страна Евросоюза не высказала замечаний к Украине.

Парубий также призвал корейский бизнес приходить с инвестициями на украинский рынок. В частности, наиболее перспективными секторами экономики для украинско-корейского сотрудничества глава украинского парламента назвал ІТ-сектор и аграрный.

"Андрей Парубий пригласил главу Национальной ассамблеи Республики Корея Муна Хи-Санга посетить Украину с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады анонсировал, что представители парламентов Украины и Южной Кореи обсудят вопрос безвизового режима между странами.

Напомним, Парубий и глава Национальной ассамблеи Южной Кореи Мун Хи-Санг подписали меморандум о взаимопонимании парламентов.

Добавим, Парубий с 10 по 14 декабря 2018 года осуществляет официальный визит в Южную Корею.