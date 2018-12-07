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Украина намерена получить безвиз с Южной Кореей, - Парубий

Новости » Политика    07.12.2018 - 15:41
Украина намерена получить безвиз с Южной Кореей, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий посетит Сеул 10-14 декабря и обсудит вопрос безвизового режима

Представители парламентов Украины и Южной Кореи обсудят вопрос безвизового режима между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера парламента Андрея Парубия на телеканале "Рада".

Он отметил, что на сегодня Южная Корея является одной из наиболее динамичных экономик в мире. На 10-14 декабря запланирован его визит в Сеул.

"Мы на пороге важных решений. Я планирую уже дойти до финишного этапа обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей", - сообщил Парубий.

По его словам, стороны также подпишут межпарламентское соглашение.

"Мы надеемся на поддержку и помощь в переоснащении, в реформе электронной системы "Рада", которую сегодня готовит аппарат. Конечно, будет важно рассказать об аспекте безопасности и заручиться поддержкой Южной Кореи", - добавил Парубий.

Напомним, в конце сентября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем. После того, как соглашение официально вступит в силу, украинцам для поездок в Уругвай достаточно будет биометрического паспорта.

Отметим, за время действия безвиза украинцы пересекли границы Евросоюза 20 млн раз.

 

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Новости Украины Андрей ПарубийЮжная КореяБезвизовый режим
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