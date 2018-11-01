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Парубий призвал усилить санкции в ответ на санкционный список РФ

Новости » Политика    01.11.2018 - 15:10
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Санкции РФ являются подтверждением некомпетентности и бессилия режима Кремля, заявил Парубий

Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ответ на санкционный список РФ выступил за усиление Украиной санкций в отношении российского бизнеса и физических лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Парубия в Facebook.

"Убежден, Украина должна усилить санкции, как против российского бизнеса в Украине, так и против тех, кто, прикидываясь украинцами, на самом деле представляет в Украине российские экономические и политические интересы", - написал cпикер Рады.

По его словам, усиление санкций "особенно актуально накануне президентских и парламентских выборов в Украине, на которые Россия пытается влиять и деньгами, и контролированными телеканалами".

Кроме того, по мнению Парубия, введенные санкции РФ являются подтверждением некомпетентности и бессилия российского режима.

Также Парубий  добавил, что у него никогда не было и нет бизнеса, денег или имущества на территории РФ.

Парубий призвал усилить санкции в ответ на санкционный список РФ

Напомним, 1 ноября 2018 года, Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В частности, санкции введены против президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, правительство РФ может расширить санкционный список против Украины. 

По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, санкционный список РФ является попыткой влияния на Украину накануне и после выборов.

Отметим, в Национальном банке Украины заявили, что санкции России не повлияют на макроэкономическую стабильность Украины

Правительство РФ может расширить санкционный список против Украины Климкин считает санкционный список РФ попыткой влияния на Украину накануне выборов
Новости Украины Андрей ПарубийРоссийская ФедерацияСанкции
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