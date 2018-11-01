Климкин считает санкционный список РФ попыткой влияния на Украину накануне выборов

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отреагировал на санкционный список РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает санкционный список Российской Федерации (РФ) попыткой влияния на Украину накануне выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина в Тwitter.

Климкин отметил, что время обнародования санкций РФ против Украины свидетельствует о начале "многосерийного сериала" перед и после выборов в Украине.

"Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала относительно попытки влияния на Украину накануне выборов и после них. Но на самом деле это даже не первая серия, это только тизер", - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам заместителя министра финансов Сергея Верланова, Кабинет министров Украины проведет расчеты влияния санкций РФ на экономику Украины в сжатые сроки.

Кроме того, в Национальном банке отметили, что санкции России не повлияют на макроэкономическую стабильность Украины.

Добавим, по словам генпрокурора Юрия Луценко, санкционный список РФ не стоит того, чтобы Украина всерьез обсуждала его.