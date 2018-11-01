Правительство РФ может расширить санкционный список против Украины

Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

РФ может отменить санкции против Украины, если Украина отменит санкции против РФ

Правительство Российской Федерации может расширить обнародованный сегодня, 1 ноября, санкционный список против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, РФ может отменить санкции против Украины "в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц".

"Как и любой список, он может быть расширен или, наоборот, сокращен или вообще снят с повестки. Все будет зависеть от дальнейшей стратегии действий руководства Украины", - цитируют РосСМИ сообщение правительства РФ в соцсети.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, санкционный список РФ является попыткой влияния на Украину накануне и после выборов.

Отметим, в Национальном банке Украины заявили, что санкции России не повлияют на макроэкономическую стабильность Украины.

Сегодня, 1 ноября 2018 года, Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В частности, санкции введены против президента Украины Петра Порошенко.