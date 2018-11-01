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Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний

Новости » Экономика    01.11.2018 - 10:13
Фото: премьер-министр России Дмитрий Медведев (government.ru)
Фото: премьер-министр России Дмитрий Медведев (government.ru)

Россия заморозила активы украинских физических и юридических лиц

Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводятся санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Ограничения заключаются в заморозке безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Также уточняется, что под санкции попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники АПУ, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, которые контролируются крупнейшими бизнесменами.

 

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации готовило санкции против Украины, которые должны были затронуть интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции Украины еще 22 октября. Также он поручил правительству определить списки лиц, в отношении которых применяются санкции.

 

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