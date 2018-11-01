Санкции России не повлияют на стабильность Украины, - НБУ

Фото: Екатерина Рожкова (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Нацбанк пока не может дать глубокую оценку санкциям России против Украины

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова считает, что санкции России не повлияют на макроэкономическую стабильность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, на данный момент НБУ не может дать глубокую оценку санкциям. Также она подчеркнула, что определенные контрмеры были приняты еще до этого.

"Что касается того, как это повлияет на макрофинансовую стабильность, то следует сказать следующее: большинство санкций применены против физических лиц, то есть санкции касаются блокировки безналичных средств, активов, ценных бумаг, всего, что находится на счетах российских банков в России. Мне хочется верить, что, учитывая то, что список состоит из депутатов, госчиновников, они в России свои деньги не хранят. В любом случае это их собственные сбережения, и каким образом это повлияет на макрофинансовую стабильность, хочется верить, что никаким", - отметила Рожкова.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что санкционный список РФ не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала.

Российская Федерация 1 ноября ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В список попали спикер Верховной рады Андрей Парубий, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и другие.