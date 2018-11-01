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Парубій закликав посилити санкції у відповідь на санкційний список РФ

Новини » Політика    01.11.2018 - 15:10
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Санкції РФ є підтвердженням некомпетентності і безсилля режиму Кремля, заявив Парубій

Спікер Верховної ради Андрій Парубій у відповідь на санкційний список РФ виступив за посилення Україною санкцій відносно російського бізнесу та фізичних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Парубія в Facebook.

"Переконаний, що Україна повинна посилити санкції проти російського бізнесу в Україні, так і проти тих, хто, вдаючи з себе українцями, насправді представляє в Україні російські економічні і політичні інтереси", - написав спікер Ради.

За його словами, посилення санкцій "особливо актуальне напередодні президентських і парламентських виборів в Україні, на які Росія намагається впливати і грошима, і контрольованими телеканалами".

Крім того, на думку Парубія, введені санкції РФ є підтвердженням некомпетентності і безсилля російського режиму.

Також Парубій додав, що у нього ніколи не було і немає бізнесу, грошей або майна на території РФ.

Парубій закликав посилити санкції у відповідь на санкційний список РФ

Нагадаємо, 1 листопада 2018 року, Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Зокрема, санкції введені проти президента України Петра Порошенка. Крім того, уряд РФ може розширити санкційний список проти України.

На думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, санкційний список РФ є спробою впливу на Україну напередодні і після виборів.

Зазначимо, у Національному банку України заявили, що санкції Росії не вплинуть на макроекономічну стабільність України.

Уряд РФ може розширити санкційний список проти України Клімкін вважає санкційний список РФ спробою впливу на Україну напередодні виборів
Новини України Андрій ПарубійРосійська ФедераціяСанкції
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