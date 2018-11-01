Парубій закликав посилити санкції у відповідь на санкційний список РФ

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Санкції РФ є підтвердженням некомпетентності і безсилля режиму Кремля, заявив Парубій

Спікер Верховної ради Андрій Парубій у відповідь на санкційний список РФ виступив за посилення Україною санкцій відносно російського бізнесу та фізичних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Парубія в Facebook.

"Переконаний, що Україна повинна посилити санкції проти російського бізнесу в Україні, так і проти тих, хто, вдаючи з себе українцями, насправді представляє в Україні російські економічні і політичні інтереси", - написав спікер Ради.

За його словами, посилення санкцій "особливо актуальне напередодні президентських і парламентських виборів в Україні, на які Росія намагається впливати і грошима, і контрольованими телеканалами".

Крім того, на думку Парубія, введені санкції РФ є підтвердженням некомпетентності і безсилля російського режиму.

Також Парубій додав, що у нього ніколи не було і немає бізнесу, грошей або майна на території РФ.

Нагадаємо, 1 листопада 2018 року, Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Зокрема, санкції введені проти президента України Петра Порошенка. Крім того, уряд РФ може розширити санкційний список проти України.

На думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, санкційний список РФ є спробою впливу на Україну напередодні і після виборів.

Зазначимо, у Національному банку України заявили, що санкції Росії не вплинуть на макроекономічну стабільність України.