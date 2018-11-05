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Парубий призвал правоохранителей найти исполнителей покушения на Гандзюк

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 11:29
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спикер Рады подчеркнул, что смерть Гандзюк не должна остаться безнаказанной

Спикер парламента Андрей Парубий просит правоохранительные органы как можно скорей установить не только исполнителей, но и всех заказчиков убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом председатель Верховной рады сообщил во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что смерть Гандзюк не должна остаться безнаказанной.

"Безнаказанность порождает зло. Смерть Екатерины не должна остаться безнаказанной. Я призываю правоохранительные органы как можно скорей установить не только исполнителей, но и всех заказчиков этого преступления", - сообщил Парубий.

По его словам, группа нардепов обратилась к фракциям парламента с предложением о создании Временной следственной комиссии.

"Я думаю, что по этому поводу идут дискуссии, и все фракции смогут по этому поводу высказать свою позицию. Я хочу от имени всех депутатов выразить родным и друзьям Екатерины сочувствие, вечная память!" - добавил председатель Рады.

Напомним, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф отметила, что наказать виновных в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк чрезвычайно важно.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 4 ноября, в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на Гандзюк.

Добавим, нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года: неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

Подчеркнем, что изначально полиция зарегистрировала уголовное дело по статье хулиганство, однако затем дело переквалифицировали на покушение на убийство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления.

У Гандзюк диагностировали ожоги более 30% тела. Больше всего пострадали кожа головы, лицо, руки, ноги, грудная клетка. Также активистка получила ожог левого глаза.

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Новости Украины Андрей ПарубийЕкатерина ГандзюкУбийство
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