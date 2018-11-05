Посол Великобритании призвала наказать виновных в смерти Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

По словам дипломата, известие о смерти Гандзюк огорчило ее

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф отметила, что наказать виновных в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк чрезвычайно важно. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter, передает РБК-Украина.

"Чрезвычайно огорчена новостью о смерти Екатерины Гандзюк. Она храбро и достойно боролась со своими страшными ранами. Важно привлечь к ответственности виновных в этом ужасном нападении", - написала она.

Скриншот (twitter.com/JudithGoughFCO)

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк. Впоследствии полиция подтвердила факт смерти херсонской активистки.

Кроме того, правоохранители переквалифицировали нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк на статью "Законченое убийство" Уголовного кодекса Украины. Виновным в нападении грозит от 15 лет лишения свободы или пожизненное'заключение.

Как сообщало РБК-Украина, нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года. Мужчина поджидал женщину у подъезда, а когда она вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли в Киевский ожоговый центр.

У Гандзюк диагностировали ожоги более 30% тела. Больше всего пострадали кожа головы, лицо, руки, ноги, грудная клетка. Также активистка получила ожог левого глаза.

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из них признались в совершении преступления.