Парубій закликав правоохоронців знайти виконавців замаху на Гандзюк

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер Ради підкреслив, що смерть Гандзюк не має залишитись непокараною

Спікер парламенту Андрій Парубій просить правоохоронні органи якомога швидче встановити не лише виконавців, а й усіх замовників вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це голова Верховної ради повідомив під час засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що смерть Гандзюк не має залишитись непокараною.

"Безкарність породжує зло. Смерть Катерини не має залишитись непокараною. Я закликаю правоохоронні органи якомога швидче встановити не лише виконавців, а й усіх замовників цього злочину", - повідомив Парубій.

За його словами, група нардепів звернулась до фракцій парламенту з пропозицією щодо створення Тимчасової слідчої комісії.

"Я думаю, що з цього приводу відбуваються дискусії, і всі фракції зможуть з цього приводу висловити свою позицію. Я ж хочу від імені всіх депутатів висловити рідним і друзям Катерини співчуття, вічная пам'ять!" - додав голова Ради.

Нагадаємо, посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф зазначила, що покарати винних в смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк надзвичайно важливо.

Як писало РБК-Україна, в неділю, 4 листопада, в лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на Гандзюк.

Додамо, напад на Катерину Гандзюк відбувся уранці 31 липня 2018 року: невідомий чекав радницю мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли із Херсона до Київського опікового центру.

Підкреслимо, що спочатку поліція зареєструвала кримінальну справу за статтею хуліганство, однак потім справу перекваліфікували на замах на вбивство. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з п'яти підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.

У Гандзюк діагностували опіки понад 30% тіла. Найбільше постраждали шкіра голови, обличчя, руки, ноги, грудна клітка. Також активістка отримала опік лівого ока.