Порошенко призвал правоохранителей наказать убийц Гандзюк

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать убийц Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла сегодня, 4 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы президента.

"Президент во время встречи с украинской общиной Анталии обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать убийц и заказчиков нападения на Катю Гандзюк. Он также выразил соболезнования ее родным", - говорится в сообщении.

Порошенко в Twitter написал: "мы все должны объединить усилия и помочь правоохранительным органам для того, чтобы зло было наказано".

Напомним, сегодня в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления.