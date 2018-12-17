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Парубий пригласил патриарха Варфоломея выступить в Раде

Новости » Политика    17.12.2018 - 11:27
Парубий пригласил патриарха Варфоломея выступить в Раде
Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спикер парламента поблагодарил Варфоломея за "опеку над украинским народом"

Председатель Верховной рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину выступить в парламенте. Об этом спикер ВР сообщил во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий поблагодарил Варфоломея за опеку над украинским народом.

Парубий пригласил патриарха Варфоломея выступить в Раде

"Я очень искренне хочу поблагодарить патриарха Варфоломея за опеку над украинским народом. За его мужество. Потому что мы все знаем, какое невероятное давление оказывалось и оказывается на Святейшего патриарха со стороны Москвы... Хочу подтвердить, что приглашаю патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной раде Украины", - сообщил председатель Рады.

Напомним, Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправления божественной литургии на Фанаре (Турция) 6 января.

Подчеркнем, что у Вселенского патриарха также заявили, что именно 6 января, в день праздника Богоявления, Украине будет вручен томос о создании новой сестринской автокефальной церкви.

РБК-Украина также писало, что Варфоломей в телефонном разговоре благословил и поздравил митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины.

Добавим, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.

Избран предстоятель новой украинской церкви Порошенко и Парубий приехали на Объединительный собор
Новости Украины Андрей ПарубийцерковьВерховная Рада
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