Парубий пригласил патриарха Варфоломея выступить в Раде

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спикер парламента поблагодарил Варфоломея за "опеку над украинским народом"

Председатель Верховной рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину выступить в парламенте. Об этом спикер ВР сообщил во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий поблагодарил Варфоломея за опеку над украинским народом.

"Я очень искренне хочу поблагодарить патриарха Варфоломея за опеку над украинским народом. За его мужество. Потому что мы все знаем, какое невероятное давление оказывалось и оказывается на Святейшего патриарха со стороны Москвы... Хочу подтвердить, что приглашаю патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной раде Украины", - сообщил председатель Рады.

Напомним, Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправления божественной литургии на Фанаре (Турция) 6 января.

Подчеркнем, что у Вселенского патриарха также заявили, что именно 6 января, в день праздника Богоявления, Украине будет вручен томос о создании новой сестринской автокефальной церкви.

РБК-Украина также писало, что Варфоломей в телефонном разговоре благословил и поздравил митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины.

Добавим, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.