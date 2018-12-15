Варфоломей поздравил и благословил Епифания

Сегодня, 15 декабря, митрополит Епифаний был избран предстоятелем единой украинской церкви
Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре благословил и поздравил митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Некоторое время назад митрополит Епифаний позвонил Патриарху Варфоломею уведомить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - рассказал собеседник агентства.
Как отмечается, это может означать, что Вселенский Патриархат Варфоломей признает Объединительный собор, который состоялся сегодня, 15 декабря, в столице Украины.
Напомним, что в субботу, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.
Добавим, что завтра, 16 декабря, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе Киева.
Кроме того, Соединенные Штаты Америки (США) поздравили Украину с решением Объединительного собора создать единую поместную украинскую православную церковь и избранием предстоятелем новой церкви митрополита Епифания.