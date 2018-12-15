ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Варфоломей поздравил и благословил Епифания

Новости » Общество    15.12.2018 - 22:19
Варфоломей поздравил и благословил Епифания
Фото: Патриарх Варфоломей (УНИАН)

Сегодня, 15 декабря, митрополит Епифаний был избран предстоятелем единой украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре благословил и поздравил митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Некоторое время назад митрополит Епифаний позвонил Патриарху Варфоломею уведомить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, это может означать, что Вселенский Патриархат Варфоломей признает Объединительный собор, который состоялся сегодня, 15 декабря, в столице Украины.

Напомним, что в субботу, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.

Добавим, что завтра, 16 декабря, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки (США) поздравили Украину с решением Объединительного собора создать единую поместную украинскую православную церковь и избранием предстоятелем новой церкви митрополита Епифания.

Полиция не зафиксировала нарушений во время Собора Стало известно, кто вошел в Синод Православной церкви Украины 
Новости Украины патриарх ВарфоломейЕпифанийОбъединительный собор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь