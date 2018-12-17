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Парубій запросив патріарха Варфоломія виступити у Раді

Новини » Політика    17.12.2018 - 11:27
Парубій запросив патріарха Варфоломія виступити у Раді
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер парламенту подякував Варфоломію за "опіку над українським народом"

Голова Верховної ради Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія до України виступити у парламенті. Про це спікер ВР повідомив під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій подякував Варфоломію за опіку над українським народом.

Парубій запросив патріарха Варфоломія виступити у Раді

"Я дуже щиро хочу подякувати патріарху Варфоломію за опіку над українським народом. За його мужність. Тому що ми всі знаємо, який неймовірний тиск чинився і чиниться на святішого патріарха від Москви… Хочу підтвердити, що запрошую патріарха Варфоломія прибути до України і виступити у Верховній раді України", - повідомив голова Ради.

Нагадаємо, Вселенський патріархат привітав Україну з успішним завершенням Об'єднавчого собору і підставою нової Православної автокефальної церкви і запросив новообраного митрополита Єпіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі (Туреччина) 6 січня.

Підкреслимо, що у Вселенського патріарха також заявили, що саме 6 січня, у день свята Богоявлення, Україні буде вручений томос про створення нової сестринської автокефальної церкви.

РБК-Україна також писало, що Варфоломій у телефонній розмові благословив і привітав митрополита Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України.

Додамо, 15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Єпіфанія (Думенко) предстоятелем автокефальної церкви.

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Новини України Андрій ПарубійцерковьВерховна Рада
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