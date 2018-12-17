Парубій запросив патріарха Варфоломія виступити у Раді

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер парламенту подякував Варфоломію за "опіку над українським народом"

Голова Верховної ради Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія до України виступити у парламенті. Про це спікер ВР повідомив під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій подякував Варфоломію за опіку над українським народом.

"Я дуже щиро хочу подякувати патріарху Варфоломію за опіку над українським народом. За його мужність. Тому що ми всі знаємо, який неймовірний тиск чинився і чиниться на святішого патріарха від Москви… Хочу підтвердити, що запрошую патріарха Варфоломія прибути до України і виступити у Верховній раді України", - повідомив голова Ради.

Нагадаємо, Вселенський патріархат привітав Україну з успішним завершенням Об'єднавчого собору і підставою нової Православної автокефальної церкви і запросив новообраного митрополита Єпіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі (Туреччина) 6 січня.

Підкреслимо, що у Вселенського патріарха також заявили, що саме 6 січня, у день свята Богоявлення, Україні буде вручений томос про створення нової сестринської автокефальної церкви.

РБК-Україна також писало, що Варфоломій у телефонній розмові благословив і привітав митрополита Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України.

Додамо, 15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Єпіфанія (Думенко) предстоятелем автокефальної церкви.