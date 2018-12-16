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Вселенский патриархат назвал дату вручения томоса Украине

Новости » Общество    16.12.2018 - 00:27
Вселенский патриархат назвал дату вручения томоса Украине
Фото: Вселенский патриархат

Новоизбранного митрополита Епифания пригласили на совместное отправления божественной литургии на Фанаре 6 января

Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправления божественной литургии на Фанаре (Турция) 6 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриарха в Facebook.

"С Божьей славой, радостью и удовольствием Вселенский патриархат объявляет об успешном завершении работы объединяющего синода (Собора) - основанием новой Православной автокефальной церкви в Украине, который состоялся сегодня в Киеве, 15 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

У вселенского патриарха также заявили, что именно 6 января, в день праздника Богоявления, Украине будет вручен томос о создании новой сестринской автокефальной церкви.

"Вселенский патриарх Варфоломей пригласил его блаженство Епифания сослужить божественную литургию на Фанаре на большом празднике Богоявления и предоставит ему томос создания новой сестринского автокефальной церкви", - сообщили в Патриархате.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.

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