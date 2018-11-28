Парубий подписал закон о введении военного положения

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Теперь закон о военном положении может подписать президент

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий сегодня, 28 ноября, подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Таким образом, закон передан на подпись главе государства Петру Порошенко.

Фото: скриншот со страницы законопроекта № 9338

Отметим, парламент рассмотрел соответствующий законопроект авторства президента в понедельник вечером на внеочередном заседании.

Как писало РБК-Украина, военное положение - особый режим функционирования страны, при котором могут быть ограничены многие права и свободы граждан. Этот вопрос регулируется законом о правовом режиме военного положения.

К примеру, может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждаться любое личное имущество, ограничиваться передвижение граждан и вводиться комендантский час, ограничиваться или запрещаться торговля оружием, алкоголем и лекарствами, ограничиваться свобода прессы и пользование интернетом, вплоть до полного запрета. Но это не значит, что все эти меры могут применяться на практике в полном объеме.

Напомним, в понедельник вечером Рада на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

Согласно этому закону, военное положение введено на 30 дней.

Україна потребує об’єднання всіх сил! Російський проект рішення щодо ситуації в Азовському морі з тезою про те, що нібито Україна порушила російський кордон, на надзвичайному засіданні Ради Безпеки ООН відмовились розглядати. Росії ніхто не вірить. Натомість Україна внесла свій проект, який був підтриманий абсолютною більшістю голосів. Є чітко зафіксований факт агресії РФ проти України на Азовському морі. Чого чекав Путін? Він чекав, щоб ми повторили долю Грузії. Щоби дали привід для пролиття крові сотень тисяч українців. Для того, щоб ми втратили підтримку світу. Але Україна пішла абсолютно іншим шляхом. Ми робимо все можливе для того, щоб захистити рідну землю. Україна потребує об’єднання всіх сил! Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Перед голосованием за проект глава государства Петр Порошенко уточнил области, в которых будет введено военное положение. В частности, речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской и внутренних водах Керченской акватории.

Стоит отметить, что в момент голосования на сайте ВР отсутствовали как текст обновленного указа, так и текст нового законопроекта для его утверждения.

РБК-Украина также сообщало, что Украина усиливает охрану объектов инфраструктуры из-за военного положения.

Добавим, что в связи с военным положением силы Операции объединенных сил (ООС) привели в полную боеготовность.