Парубій підписав закон про введення воєнного стану

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Тепер закон про воєнний стан може підписати президент

Голова Верховної ради України Андрій Парубій сьогодні, 28 листопада, підписав законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламента.

Таким чином, закон переданий на підпис главі держави Петру Порошенку.

Фото: скріншот зі сторінки законопроекту № 9338



Відзначимо, парламент розглянув відповідний законопроект авторства президента в понеділок увечері на позачерговому засіданні.

Як писало РБК-Україна, військовий стан - особливий режим функціонування країни, при якому можуть бути обмежені багато прав і свобод громадян. Це питання регулюється законом про правовий режим воєнного стану.

Наприклад, може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчужуватися будь-яке особисте майно, обмежуватися пересування громадян і вводитися комендантська година, обмежуватися чи заборонятися торгівля зброєю, алкоголем і ліками, обмежуватися свобода преси і користування інтернетом, аж до повної заборони. Але це не означає, що всі ці заходи можуть застосовуватися на практиці в повному обсязі.

Нагадаємо, в понеділок увечері Рада на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Згідно з цим законом, військовий стан введено на 30 днів.

Україна потребує об’єднання всіх сил! Російський проект рішення щодо ситуації в Азовському морі з тезою про те, що нібито Україна порушила російський кордон, на надзвичайному засіданні Ради Безпеки ООН відмовились розглядати. Росії ніхто не вірить. Натомість Україна внесла свій проект, який був підтриманий абсолютною більшістю голосів. Є чітко зафіксований факт агресії РФ проти України на Азовському морі. Чого чекав Путін? Він чекав, щоб ми повторили долю Грузії. Щоби дали привід для пролиття крові сотень тисяч українців. Для того, щоб ми втратили підтримку світу. Але Україна пішла абсолютно іншим шляхом. Ми робимо все можливе для того, щоб захистити рідну землю. Україна потребує об’єднання всіх сил! Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Перед голосуванням за проект глава держави Петро Порошенко уточнив області, в яких буде введено військовий стан. Зокрема, мова йде про Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку і внутрішніх водах Керченської акваторії.

Варто відзначити, що в момент голосування на сайті ВР були відсутні як текст оновленого указу, так і текст нового законопроекту для його затвердження.

РБК-Україна також повідомляло, що Україна посилює охорону об'єктів інфраструктури через воєнний стан.

Додамо, що у зв'язку з воєнним станом сили Операції об'єднаних сил (ООС) привели в повну боєготовність.