Парубий подписал "языковой закон"

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 14 мая подписал "языковой закон" - законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ будет передан на подпись президенту Петру Порошенко.

"Сегодня и сейчас я подпишу закон. В ближайшие дни его подпишет президент Украины. Безотлагательно подписываю... Безотлагательно передаю через Аппарат на подпись президенту Украины", - отметил глава парламента Андрей Парубий.

Напомним, Рада 25 апреля одобрила во втором чтении "языковой закон", его поддержали 278 нардепов.

Подчеркнем, текст окончательного варианта "языкового закона", который в ходе заседания профильного комитета сводили парламентарии из-за того, что многие поправки были провалены, на данный момент отсутствует на сайте Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что конечный проголосованный вариант "языкового закона" будет обнародован на сайте Верховной рады после того, как документ подпишет спикер парламента Парубий.

Добавим также, Княжицкий заверил, что административную ответственность за нарушение "языкового закона" отсрочили на три года. Он также подчеркнул, что закон никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств.

Так, Порошенко анонсировал, что подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады. Он подчеркнул, что принятие закона специально вынесли за рамки избирательной кампании, потому что этот закон не о выборах. Президент напомнил, что работа над "языковым законом" продолжалась несколько лет и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

Стоит также отметить, что будущий президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать "языковой закон" после инаугурации.