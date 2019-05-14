Парубій підписав "мовний закон"

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав "мовний закон" - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ буде переданий на підпис президенту Петру Порошенко.

"Сьогодні і зараз я підпишу закон. Найближчі дні його підпише президент України. Невідкладно підписую… Невідкладно передаю через Апарат на підпис президентові України", - зазначив глава парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, Рада 25 квітня ухвалила в другому читанні "мовний закон", його підтримали 278 нардепів.

Підкреслимо, текст остаточного варіанту "мовного закону", який у ході засідання профільного комітету зводили парламентарі через те, що багато поправок були провалені, на даний момент відсутній на сайті Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що кінцевий проголосований варіант "мовного закону" буде оприлюднено на сайті Верховної ради після того, як документ підпише спікер парламенту Парубій.

Додамо також, Княжицький запевнив, що адміністративну відповідальність за порушення "мовного закону" відстрочили на три роки. Він також підкреслив, що закон жодним чином не принижує ніяких національних меншин.

Так, Порошенко анонсував, що підпише "мовний закон", коли документ надійде з Верховної ради. Він підкреслив, що прийняття закону спеціально винесли за рамки виборчої кампанії, тому що цей закон не про вибори. Президент нагадав, що робота над "мовним законом" тривала кілька років і за цей час "з нього прибрали і каральні інспекції та структури, які б могли тиснути на бізнес".

Варто також відзначити, що майбутній президент України Володимир Зеленський пообіцяв проаналізувати "мовний закон" після інавгурації.