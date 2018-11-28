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Парубій підписав постанову про вибори президента 31 березня 2019

Новини » Вибори Президента 2019    28.11.2018 - 09:34
Парубій підписав постанову про вибори президента 31 березня 2019
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Постанова набирає чинності з дня прийняття

Глава Верховної ради Андрій Парубій підписав проект постанови №9342 про проведення виборів президента 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламента.

Дану постанова вніс у Раду спікер парламенту. Відзначимо, документ набирає чинності з дня його прийняття.

Парубій підписав постанову про вибори президента 31 березня 2019

Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, прийняття документа "дозволить забезпечити проведення чергових виборів президента України у встановлені Основним законом України строки".

Нагадаємо, вчора ВР призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Таке рішення парламентарі прийняли в ході голосування у понеділок, 26 листопада. За документ проголосували 298 депутатів ВР. Таким чином, нардепи підтримали проект постанови №9342 "Про призначення чергових виборів президента України".

Як писало РБК-Україна раніше, президент Петро Порошенко в ході свого звернення до українського народу про введення воєнного стану підкреслив, що вибори президента мають відбутися відповідно до Конституції - 31 березня 2019 року. За словами глави держави, воєнний стан жодним чином не має вплинути на початок виборчої кампанії.

"Щоб воєнний стан не одним вдень не накладався на початок виборчої кампанії", - підкреслив Порошенко.

Так, президент заявив, що проект про дату виборів президента він внесе у Раду вже на початку грудня.

Однак парламентарі не хотіли підтримувати введення воєнного стану до чіткого визначення у законодавстві дати проведення президентських виборів-2019. З огляду на це глава парламенту і вніс проект постанови, в якому чітко визначено дату проведення виборів - 31 березня 2019 року.

Підкреслимо, Верховна рада України в понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила закон, який затверджує указ глави держави про введення воєнного стану в Україні. Проект закону підтримали 276 нардепів.

Введення воєнного стану не перешкодить проведенню Об'єднавчого собору, - Парубій Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року
Новини України Андрій Парубійпрезидентські вибори
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