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Парубий ответил Зеленскому по внеочередному заседанию Рады

Новости » Политика    17.07.2019 - 16:43
Парубий ответил Зеленскому по внеочередному заседанию Рады
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий заявил, что внеочередное заседание Рады после последнего заседания сессии не предусмотрено законом

Глава Верховной рады Украины ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента 18 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Парубия в Facebook.

Парубий отметил, что проведение внеочередного заседания Рады после закрытия последнего заседания сессии не предусмотрено законом.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины. Однако, созыв такого заседания не предусмотрено законом, ведь регламент Верховной рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной рады Украины", - заявил он.

Парубий добавил, что последнее пленарное заседание 10 сессии Рады восьмого созыва состоялось 12 июля.

"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады Украины", - заявил он, добавив, что обратился к Зеленскому с просьбой "привести свое письмо к Верховной раде в соответствие с требованиями закона".

Парубий ответил Зеленскому по внеочередному заседанию Рады

Отметим, в ходе последнего заседания Рады 12 июля Парубий объявил о закрытии сессии. При этом, он добавил, что 15-19 июля нардепы будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а десятая сессия парамента восьмого созыва завершит свою работу 19 июля.

Напомним, сегодня, 17 июля, Зеленский направил Парубию письмо с просьбой провести внеочередное заседание Рады 18 июля. В ходе заседания президент предлагает вынести на обсуждение и проголосовать три законопроекта: о незаконном обогащении, растаможке автомобилей на еврономерах и о работе Высшего антикоррупционного суда.

При этом, по информации источников РБК-Украина в парламенте, внеочередного заседания Рады 18 июля, скорее всего, не будет.

Рада не соберется на внеочередное заседание, - источник Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта
Новости Украины Владимир ЗеленскийАндрей ПарубийВерховная Рада
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