Парубій відповів Зеленському щодо позачергового засідання Ради

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій заявив, що позачергове засідання Ради після останнього засідання сесії не передбачено законом

Голова Верховної ради України відповів на прохання президента України Володимира Зеленського про проведення позачергового засідання парламенту 18 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Парубія у Facebook.

Парубій наголосив, що проведення позачергового засідання Ради після закриття останнього засідання сесії не передбачено законом.

"Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної ради України. Однак, скликання такого засідання не передбачено законом, адже регламент Верховної ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної ради України", - заявив він.

Парубій додав, що останнє пленарне засідання 10 сесії Ради восьмого скликання відбулося 12 липня.

"У мене є єдина передбачена законодавством можливість - скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної ради України", - заявив він, додавши, що звернувся до Зеленського з проханням "привести свій лист до Верховної ради у відповідність до вимог закону".

Відзначимо, в ході останнього засідання Ради 12 липня Парубій оголосив про закриття сесії. При цьому, він додав, що 15-19 липня нардепи працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях, а десята сесія параменту восьмого скликання завершить свою роботу 19 липня.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, Зеленський направив Парубію лист з проханням провести позачергове засідання Ради 18 липня. В ході засідання президент пропонує винести на обговорення і проголосувати три законопроекти: про незаконне збагачення, розмитнення автомобілів на єврономерах і про роботу Вищого антикорупційного суду.

При цьому, за інформацією джерел РБК-Україна в парламенті, позачергового засідання Ради 18 липня, швидше за все, не буде.