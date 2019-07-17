Рада не соберется на внеочередное заседание, - источник

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

У Парубия готовят ответ Зеленскому на заявление о созыве внеочередного заседания

Верховная рада Украины, скорее всего, не соберется на внеочередное заседание, которое попросил созвать президент Украины Владимир Зеленский на четверг, 18 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Раде.

По словам источника, заявление главы государства о созыве внеочередного заседания Рады было передано спикеру Верховной рады Андрею Парубию.

"Заявление президента было передано на имя Андрея Парубия. В ближайшее время глава Верховной рады Андрей Парубий ответит на заявление президента о созыве внеочередного заседания Рады. Внеочередного заседания скорее не будет. Возможно, они поздно подали и технологически это невозможно организовать", - сообщил источник.

По мнению источника, официальный ответ должен быть обнародован на официальном сайте Верховной рады.

Отметим, что заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал проведение внеочередного заседания в четверг.

Впрочем, в Верховной раде отказываются предоставлять официальную информацию по поводу подготовки заседания.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что у президента Владимира Зеленского планируют уже в четверг, 18 июля, созвать внеочередную сессию парламента и требовать принять законодательство относительно Высшего антикоррупционного суда.

Позже стало известно, что народные депутаты не получали официального обращения от президента Украины о созыве внеочередного заседания парламента.

Глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов Комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко отметил, что согласно статье 83 Конституции Украины внеочередные сессии Верховной рады, с указанием повестки дня, созываются главой Верховной рады по требованию президента Украины или по требованию не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава парламента.