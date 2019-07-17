Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский написал Парубию соответствующее письмо

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Рады в четверг, 18 июля, для принятия закона об антикоррупционном суде. Об этом на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, Зеленский просит Парубия созвать заседание Рады для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов. В частности, законодательство для работы антикоррупционного суда.

"Я уже вчера анонсировал, что президент обратится к парламенту для того, чтобы созвать внеочередное заседание. Законом "О регламенте ВРУ" предусматривается, что не позднее чем в 7-дневный срок народные депутаты должны собраться на внеочередное заседание по требованию президента Украины. Народные депутаты получают деньги от налогоплательщиков. Соответственно, они должны эти деньги отрабатывать. Сейчас достаточно коммуникации, чтобы узнать, что это заседание состоится. Достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание ", - заявил Рябошапка.

Напомним, вчера Рябошапка говорил, что у Зеленского планируют на четверг созвать внеочередную сессию Рады.

Отметим, 13 июля спикер Верховной Рады заявил о закрытии десятой сессии парламента. Он тогда заявил, что с 15 по 19 июля народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

РБК-Украина писало, что Рада неоднократно отказывалась принимать законопроекты, которые подавал Зеленский. В частности, о публичных закупках или законопроект об импичменте.

Отметим, президент ранее внес в Раду законопроект о новой люстрации. Согласно ему под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 занимали высокие должности.