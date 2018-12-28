У Раді розповіли про штрафи за відсутність депутатів у залі

Фото: парламент (РБК-Україна)

Парубій назвав ефективним методом боротьби з депутами-прогульниками

Одним з методів боротьби із відсутністю народних депутатів на пленарних засіданнях Верховної ради можуть бути фінансові штрафи. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, серед методів боротьби з низькою відвідуваністю депутатів - фінансові штрафи за кожне пропущене засідання.

"Періодично публікую в газеті. Це дуже ефективний спосіб. Останнього разу, це було позаминулого тижня, коли не проходило рішення. Я сказав, що за 5 хвилин в залі не буде кворуму, я опублікую в "Голосі України" кожного, хто був відсутній на цій сесії", - заявив Парубій.

За його словами, подібна практика закликання депутатів до голосування застосовується у інших країнах.

"Протягом 5 хвилин, всі, кого не було, прибігли в сесійний зал і робота пішла успішно. Звичайно, цей заклик не робить честі українському парламенту. Хоча, ця практика є в американському конгресі. Є сигнал, який дає у всі кабінети депутатів, щоб вони зібрались, дає час. В нас немає такої системи. Доводиться попереджати та запрошувати депутатів в зал", - додав він.

Нагадаємо, за словами Парубія, за рік роботи Верховної ради народні депутати встигли ухвалити 158 законів.

Разом з тим, у Комітеті виборців України назвали найменш продуктивних депутатів Верховної ради відповідно до кількості ухвалених поданих ними законопроектів.

"Найменш продуктивним депутатом ВР є позафракційний Євгеній Мураєв. За чотири роки він подав 160 проектів законів, жоден із яких не був прийнятий. У списку найменш продуктивних політиків також члени "Опозиційного блоку" Юрій Солод (подано 111/ прийнято 0), Олександр Вілкул (108/0), Дмитро Шпенов (81/0) та Дмитро Колєсніков (80/0)", - зазначили в КВУ.