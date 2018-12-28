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Парубій назвав 2018 рік складним для Верховної ради

Новини » Політика    28.12.2018 - 20:15
Парубій назвав 2018 рік складним для Верховної ради
Фото: Верховна рада України (РБК-Украина)

Водночас, спікер ВР вважає 2018 - історичним для країни

Для українського парламенту 2018 рік був складним через багато викликів і прогнозів про проведення дочасних виборів. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цього року розповсюджувались прогнози про розпуск парламенту та дочасні вибори.

"Цей рік був, як і усі попередні, звичайно, складним. Багато хто говорив, що дочасні вибори ось-ось будуть. А особливо восени, напередодні виборів, що Рада не зможе працювати. Доводилось докладати неймовірних зусиль для того, щоб зробити цей рік не просто продуктивним. Ми приймали історичні рішення, тому і рік цей був теж історичним", - заявив Парубій

Парубій наголосив, що у 2018 році перед Верховною радою було багато викликів.

"100 років тому була проголошена українська державність. Перед Україною стояли ті ж самі виклики, як сьогодні: зовнішня агресія і так само це був той самий ворог, що і сьогодні. Той самий російський імперіалізм, який не уявляє розквіту без України… Цей рік водночас був і викликом, це водночас була і відповідальність, щоб не повторилося всіх тих дій, які, нажаль, призвели до нашої поразки 100 років тому…", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада України у 2018 році не встигнула ухвалити Виборчий кодекс, закон про мову та перейменувати Дніпропетровську область.

Також РБК-Україна писало про штрафи за відсутність депутатів у залі.

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