Голова ВР розповів, до яких законів Рада повернеться у 2019

Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

За словами Парубія, у пріоритеті - ухвалення Виборчого кодексу

Верховна рада України у 2018 році не встигнула ухвалити Виборчий кодекс, закон про мову та перейменувати Дніпропетровську область. Про це повідомив Голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Виборчий кодекс - це номер один.

"Номер два. Мені прикро, що ми не встигли зробити перший крок для декомунізації Дніпропетровської області. Напевно, залишається обов’язком на наступний рік - це закон про мову. Це ті речі, які не встигли зробити цього року. Але, сподіваюсь, що наступного року можна буде це виправити", - заявив Парубій.

Спікер наголосив, що комітет з питань культури та духовності ВР встиг вже завершив розгляд поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної для його розгляду у другому читанні.

"Фактично, напередодні нового року комітет тільки завершив розгляд поправок. В законі про мову 2,5 тисячі поправок. Це трохи менше ніж до Виборчого кодексу, але теж дуже багато. Нажаль, теж не встигли цієї осені. Нажаль, парламентські процедури інколи не підконтрольні. Вони діють за законами регламенту. Саме це інколи відтягує прийняття рішень", - додав він.

РБК-Україна писало, що за рік роботи Верховної ради народні депутати встигли ухвалити 158 законів.

Нагадаємо, громадянська мережа "Опора", проаналізувавши 4 роки роботи Верховної ради 8-го скликання, визнала найефективнішим законотворцем президента України Петра Порошенка.