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Парубий посетит Литву 12-13 ноября

Новости » Политика    12.11.2018 - 10:29
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В ходе визита Парубий встретится с премьер-министром Литвы Сквернялисом

Глава Верховной рады Андрей Парубий 12-13 ноября будет находиться с визитом в Литве для участия в работе 9-й сессии Межпарламентской ассамблеи Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши и ВР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

Указано, что в ходе визита Парубий встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

"Программой визита предусмотрена встреча председателя Верховной рады Украины А. Парубия, спикера Сейма Литвы В. Пранцкетиса и маршалека Сената Республики Польша С. Карчевского с премьер-министром Литовской республики Саулюсом Сквернялисом", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава украинского парламента примет участие в пленарном заседании литовского Сейма.

Напомним, глава МИД Литвы Линас Линкявичус назвал фарсом "выборы" главарей на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей и призвал к санкциям против организаторов голосования.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре комитет по иностранным делам Сейма Литвы выразил свою солидарность и решительную поддержку демократических реформ в Украине, а также стремления закрепить в Конституции Украины необратимость европейского и евроатлантического курса.

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Новости Украины Андрей ПарубийЛитваВерховная Рада
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