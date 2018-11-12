Парубий посетит Литву 12-13 ноября

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В ходе визита Парубий встретится с премьер-министром Литвы Сквернялисом

Глава Верховной рады Андрей Парубий 12-13 ноября будет находиться с визитом в Литве для участия в работе 9-й сессии Межпарламентской ассамблеи Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши и ВР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

Указано, что в ходе визита Парубий встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

"Программой визита предусмотрена встреча председателя Верховной рады Украины А. Парубия, спикера Сейма Литвы В. Пранцкетиса и маршалека Сената Республики Польша С. Карчевского с премьер-министром Литовской республики Саулюсом Сквернялисом", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава украинского парламента примет участие в пленарном заседании литовского Сейма.

Напомним, глава МИД Литвы Линас Линкявичус назвал фарсом "выборы" главарей на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей и призвал к санкциям против организаторов голосования.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре комитет по иностранным делам Сейма Литвы выразил свою солидарность и решительную поддержку демократических реформ в Украине, а также стремления закрепить в Конституции Украины необратимость европейского и евроатлантического курса.