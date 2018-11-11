Глава МИД Литвы призвал к санкциям против организаторов "выборов" на Донбассе

Фото: Линас Линкявичус (twitter.com/LinkeviciusL)

В Литве организацию "выборов" на оккупированной территории Украины назвали фарсом

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал фарсом "выборы" главарей на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей и призвал к санкциям против организаторов голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

В частности, Линкявичус написал, что Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, организовывая "выборы" на Донбассе.

"В то время как мир вспоминает жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину - незаконные "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках на территории Украины - еще одно нарушение Минского процесса и международного законодательства. Санкции против организаторов этого фарса должны быть введены", - отметил он.

Также в МИД Литвы подчеркнули, что осуждают незаконные "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках" на территории Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обратился к миру с просьбой отреагировать на "выборы" на Донбассе. По результатам этих обращений были получены ответы о том, что ни одна цивилизованная страна никогда не признает результатов этого псевдоголосования, которое в воскресенье, 11 ноября организовала Россия.

Добавим, что Польша также резко осудила проведение так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса и призвала к санкциям против причастных к организации голосования.