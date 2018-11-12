Парубій відвідає Литву 12-13 листопада

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

У ході візиту Парубій зустрінеться з прем'єр-міністром Литви Сквєрнялісом

Голова Верховної ради Андрій Парубій 12-13 листопада перебуватиме з візитом у Литві для участі у роботі 9-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Сейму Литви, Сейму і Сенату Польщі та ВР. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу українського парламенту.

Вказано, що у ході візиту Парубій зустрінеться з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквєрнялісом.

"Програмою візиту передбачена зустріч голови Верховної ради України А. Парубія, спікера Сейму Литви В. Пранцкєтіса та маршалека Сенату республіки Польща С. Карчевського з прем’єр-міністром Литовської республіки Саулюсом Сквєрнялісом", - сказано у повідомленні.

Крім того, голова українського парламенту візьме участь у пленарному засіданні литовського Сейму.

Нагадаємо, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус назвав фарсом "вибори" ватажків на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей і закликав до санкцій проти організаторів голосування.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні комітет у закордонних справах Сейму Литви висловив свою солідарність і рішучу підтримку демократичних реформ в Україні, а також прагненню закріпити в Конституції України незворотність європейського і євроатлантичного курсу.