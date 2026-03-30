Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Партнери просили Україну зменшити удари по нафтовому сектору РФ, - Зеленський

13:10 30.03.2026 Пн
2 хв
Удари по енергетиці РФ - не просто атаки, а відповіді на дії Росії
aimg Ірина Глухова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Після енергетичної світової кризи Україна отримувала сигнали від деяких партнерів щодо зменшення ударів-відповідей по нафтовому сектору РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

Читайте також: Дрони знову атакували російський порт "Усть-Луга": спалахнула пожежа

"Ми не просто завдаємо ударів. Ми відповідаємо. Чому я нагадую. Останнім часом після енергетичної світової кризи ми отримували сигнали від деяких наших партнерів, як зробити так, щоб зменшити наші відповіді по нафтовому енергетичному сектору РФ", - розповів президент.

Зеленський підкреслив, якщо Росія готова не атакувати українську енергетику, Україна не буде відповідати ударами по їхній.

"Ми готові говорити, ви пам’ятаєте, про будь-яке припинення вогню. Повністю припинення вогню. Повне припинення вогню. Припинення вогню енергетичне. Припинення - food security і енергетика, тобто і море, і небо. Повністю - щоб не літали ні ракети, ні дрони. Не бити по інфраструктурі", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україна вже неодноразово виступала з такими ініціативами і залишається відкритою до діалогу.

"Якщо руські будуть готові - будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час - ми готові вирішити це питання", - додав він.

Атаки України на Росію

Нагадаємо, у ніч на 29 березня безпілотники атакували Ленінградську область Росії, що спричинило пожежу в порту Усть-Луга.

Це один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів

Подібні атаки відбувалися й раніше: у ніч на 27 березня невідомі дрони також атакували нафтові порти в Усть-Лузі"та Приморську. Там спалахнули масштаюні пожежі.

Раніше, 25 березня, на території порту "Усть-Луга" вже виникла пожежа після атаки дронів.

За інформацією західних ЗМІ, майже половина експорту російської нафти була "вимкнена" після того, як Україна провела успішні удари по портах Усть-Луга і Приморськ.

Тим часом Сили безпілотних систем України підтвердили, що спричинили найбільші в новітній історії РФ перебої у постачанні нафтопродуктів.

