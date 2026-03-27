Нафтоналивні порти в РФ "Усть Луга" і "Приморськ" вражені повторно: кадри з місця НП

02:01 27.03.2026 Пт
2 хв
Днями ці порти були вражені вперше
aimg Маловічко Юлія
Нафтоналивні порти в РФ "Усть Луга" і "Приморськ" вражені повторно: кадри з місця НП Фото: МНС РФ (росЗМІ)

У ніч на 27 березня нафтоналивні порти в РФ Ленінградської області - в Усть-Лузі та Приморську невідомі дрони атакували вдруге після нещодавнього удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Бєлгород без світла, води і тепла: нічний "хлопок" вивів з ладу критичну інфраструктуру ворога

Відомо про вибухи на місці атаки. Небо там вкрилося яскравою загравою, що видно на десятки кілометрів.

Обидва порти є найбільшими в регіоні і становлять значну частку експорту нафтопродуктів Російської Федерації.

Також повідомляється в одному з пабліків, що вибухи після першої години ночі було чути у Виборзькому, Кіровському та Колпінському районах регіону.

"За попередніми даними, збито вже близько 20 повітряних цілей", - написали в росЗМІ.

Ще відомо, що аеропорт "Пулково" тимчасово не приймає пасажирів і не відправляє рейси вже приблизно 2 години. Офіційної інформації про наслідки атак поки що не було.

Нагадаємо, порти Усть-Луга і Приморськ були атаковані днями в РФ. А саме 25 березня на території порту Усть-Луга спалахнула пожежа, її загасили.

Зазначимо, що порт Усть-Луга - один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.

Російська Федерація порт Атака дронів
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
