Удари України по портах на Балтиці паралізували 40% експорту нафти з РФ, - Reuters

18:34 27.03.2026 Пт
Видання дізналося про наслідки українських атак на Усть-Лугу і Приморськ
aimg Іван Носальський
Удари України по портах на Балтиці паралізували 40% експорту нафти з РФ, - Reuters Фото: у порту Усть-Луга почалася сильна пожежа після атаки України (t.me/DniproOfficial)

Майже половина експорту російської нафти була "вимкнена" після того, як Україна провела успішні удари по портах Усть-Луга і Приморськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Порт Усть-Луга у вогні: з'явилися кадри масштабної пожежі після української атаки

Неназвані джерела в нафтовій галузі повідомили виданню, що російські нафтові компанії попередили покупців про загрозу оголошення форс-мажору через українські атаки на порти.

Співрозмовники видання уточнили, що навантаження нафти в порту Усть-Луга було припинено із середи, 25 березня.

Одне з джерел Reuters додало, що навантаження нафти на терміналі Усть-Луга може не відновитися до середини квітня.

Порт у Приморську також постраждав унаслідок атак, але, за даними журналістів, у четвер, 26 березня, там частково відновили навантаження нафти і палива.

Згідно з розрахунками Reuters на основі ринкових даних, щонайменше 40% потужностей Росії з експорту нафти простоюють через атаки українських безпілотників.

Удари по Усть-Лузі та Приморську

Нагадаємо, в ніч на 25 березня українські захисники вдарили дронами по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга. Унаслідок такої атаки там спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією Служби безпеки України, метою українських воїнів стали нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

При цьому 23 березня українські дрони вдарили по нафтовому терміналу в порту Приморськ.

Сьогодні, 27 березня, вночі два порти були атаковані повторно.

