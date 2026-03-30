Партнеры просили Украину уменьшить удары по нефтяному сектору РФ, - Зеленский

13:10 30.03.2026 Пн
2 мин
Удары по энергетике РФ - не просто атаки, а ответы на действия России
aimg Ірина Глухова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

После энергетического мирового кризиса Украина получала сигналы от некоторых партнеров по уменьшению ответных ударов по нефтяному сектору РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

Читайте также: Дроны снова атаковали российский порт "Усть-Луга": вспыхнул пожар

"Мы не просто наносим удары. Мы отвечаем. Почему я напоминаю. В последнее время после энергетического мирового кризиса мы получали сигналы от некоторых наших партнеров, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтяному энергетическому сектору РФ", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, если Россия готова не атаковать украинскую энергетику, Украина не будет отвечать ударами по их энергетике.

"Мы готовы говорить, вы помните, о любом прекращении огня. Полностью прекращение огня. Полное прекращение огня. Прекращение огня энергетическое. Прекращение - food security и энергетика, то есть и море, и небо. Полностью - чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если русские будут готовы - пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время - мы готовы решить этот вопрос", - отметил глава государства.

Он также добавил, что Украина продолжает обсуждать ситуацию с ближневосточными партнерами, в частности по обмену пленных и возвращению украинских детей, вывезенных в Россию, через посредничество Катара.

"Поэтому по вопросу войны России против Украины, последствий: мы, безусловно, обо всем этом говорим. Для нас это приоритет", - подытожил Зеленский.

Атаки Украины на Россию

Напомним, в ночь на 29 марта беспилотники атаковали Ленинградскую область России, что вызвало пожар в порту "Усть-Луга".

Это один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов

Подобные атаки происходили и раньше: в ночь на 27 марта неизвестные дроны также атаковали нефтяные порты в "Усть-Луге" и "Приморске".

Ранее, 25 марта, на территории порта "Усть-Луга" уже возник пожар после атаки дронов.

