Агенти "Атеш" розкрили ключові позиції російської ППО на аеродромі в Криму

Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Це не фінал - нові удари по летовищу Кача лише питання часу. Отримані нами дані передано Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

Партизани нагадали, що за останні місяці по аеродрому вже завдавалися удари у травні, липні та в ніч з 23 на 24 липня. У результаті атак фіксувалися вибухи та руйнування в районі Качи та Орловки.

Аеродром Кача є ключовим вузлом ВКС РФ в окупованому Криму. Тут розміщено ударну авіацію 318-го полку, командні пункти, логістику та радіолокаційні комплекси. Ці системи прикривають південний захід півострова та забезпечують координацію авіаударів Україною.

За даними руху, на території аеродрому розміщено важливі радіолокаційні системи, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подльот" та РЛС П-18-2.

"Панцир-С1"

Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Його використовують для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Він може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

"Панцир-С1" було створено у 1994 році, а потім модернізували. Наприкінці 2012 року його взяли на озброєння російської армії.

РЛС "Подльот"

Це відносно нова радіолокаційна станція росіян. На озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. Вартість станції понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.

Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

РЛС П-18-2

Є російською мобільною двокоординатною радіолокаційною станцією (РЛС) метрового діапазону, яка є модернізацією РЛС П-18.

Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних об'єктів, визначення їх координат та державної приналежності, а також може працювати в умовах активних перешкод.

Атака дронів на Крим

У ніч на 2 травня окупований Крим масовано атакували ударні безпілотники. У районі військових аеродромів чути вибухи, активно працювала ППО і зафіксовано пожежі.

Так, потужні вибухи і черги було чути в районі аеропорту Сімферополя, а також біля військових аеродромів "Кача" і "Бельбек" у Севастополі, в Саках, Новофедорівці, Джанкої.

Ввечері 23 липня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи.

Атаку підтвердив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, ППО нібито знищила шість дронів. Три з них - у районі аеродрому "Кача".