Агенти "Атеш" виявили ключовий центр логістики РФ у тимчасово окупованому Луганську

Агенти "Атеш" виявили ключовий логістичний об'єкт російської армії у тимчасово окупованому Луганську, який забезпечує ворога паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

Повідомляється, що це найважливіший логістичний вузол, через який окупанти забезпечують паливом наступальні угруповання на Куп'янському, Ізюмському та Краматорському напрямах, включаючи підрозділи 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

"Агент нашого руху провів детальну розвідку головної нафтобази в окупованому Луганську. В результаті зафіксовано резервуари зберігання палива, насосні станції, наливні естакади, проміжні ємності, систему пожежогасіння та адміністративні будівлі", - зазначили у "Атеш".

Розвідка баз окупантів

Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" розвідали ключові бази росіян у тимчасово окупованому Севастополі у Круглій та Графській бухтах.

Окрім того, нещодавно партизани у Севастополі виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України. Він знаходиться на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".

Також агенти руху "Атеш" показали ситуацію на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.