Агенти "Атеш" розвідали ключові бази РФ у тимчасово окупованому Севастополі (фото)

Агенти руху "Атеш" розвідали ключові бази росіян у тимчасово окупованому Севастополі у Круглій та Графській бухтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"У районі Круглої бухти зафіксовано мобільні групи окупантів із великокаліберними кулеметами, які чергують позмінно. Їхнє завдання – відбиття можливих атак українських дронів", - зазначили у "Атеш".

Вразливість "Вертольотки"

Так, підвищені заходи безпеки пов'язані з високою вразливістю так званої "вертольотки" - філії ФГУП "Авіакомплект", яка перетворилася на ключовий вузол військової логістики. На ній координуються бойові вильоти, обслуговуються екіпажі та проводиться підготовка ударних гелікоптерів.

Значення Графської бухти

За даними агентів руху, Графська бухта служить морським портом, який використовується для базування та ремонту військової техніки, включаючи десантні засоби. Тут зосереджено запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, Графська бухта є вузлом для перекидання особового складу та техніки, забезпечуючи оперативність окупантів у Чорноморському регіоні. Посилення охорони та активне застосування систем ППО свідчать про важливість цього об'єкта для ворога.